2020-05-20T08:57:53+03:00
Общество

Директор стройфирмы в ХМАО утаил от налоговой миллионы рублей

Сумма ущерба – более 8 млн рублей
Руслан Савинов
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Директор стройфирмы в ХМАО утаил от налоговой миллионы рублейДиректор стройфирмы в ХМАО утаил от налоговой миллионы рублейФото: pixabay.com
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Жителя Лангепаса подозревают в совершении преступления, по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

По данным следствия, в течение 2019 года 37-летний подозреваемый был директором коммерческого предприятия.

- Основным видом деятельности фирмы были дорожно-ремонтные и строительные работы. Часть расчетов с кредиторами и должниками мужчина производили минуя счета предприятия, что повлекло сокрытие от налоговых органов более 4,5 млн рублей, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что к сегодняшнему дню задолженность предприятия по налогам и сборам - более 8 млн рублей.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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