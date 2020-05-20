2020-05-20T08:19:50+03:00
Общество

Власти ХМАО: «В регионе рождаемость в 2 раза превышает смертность»

Также растет средняя продолжительность жизни
Руслан Савинов
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Власти ХМАО: «В регионе рождаемость в 2 раза превышает смертность»Власти ХМАО: «В регионе рождаемость в 2 раза превышает смертность»Фото: pixabay.com
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Власти Ханты-Мансийского автономного округа сообщили о постепенном приближении к поставленным стратегическим задачам для региона – увеличении рождаемости, а также продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

Так, уже на сегодняшний день рождаемость в регионе в два раза превышает смертность:

- В первом квартале 2020 года на свет появились 4886 малышей, в том числе 80 двойняшек. А умерли 2679 человек, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что сегодня в регионе работают 8576 врачей различных профилей. К концу 2020 года их численность увеличится на 146 медицинских специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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