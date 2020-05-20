2020-05-20T08:06:49+03:00
Общество

«Улицы победы» отремонтируют в Нижневартовске

Две трассы вошли во всероссийский проект
Руслан Савинов
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«Улицы победы» отремонтируют в Нижневартовске. Фото администрации города.«Улицы победы» отремонтируют в Нижневартовске. Фото администрации города.
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В 2020 в Нижневартовске отремонтируют улицу Маршала Жукова, от улиц Омской до Ленина, и улицу Ленина, от улицы Кузоваткина до проспекта Победы, нечетная сторона, и от улицы Нефтяников до Дружбы Народов. Как отметили в пресс-службе администрации города, эти участки вошли во всероссийский проект «Улица Победы».

- Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в ВОВ. В течение всего юбилейного года работники дорожных служб приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты или площади, названные в честь Дня Победы или Героев войны, - сообщают власти города.

Отмечается, что в Нижневартовске в этот проект попало две дороги. Подрядчик начнет ремонт примерно с 20 мая. Протяженность обоих участков чуть более 2 км. В планах ремонта: асфальтирование, ремонт заездов, парковок и пандусов, нанесение разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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