2020-05-20T05:31:07+03:00
Общество

Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание

Температура днем поднимется до +22 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 20 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +17, +22 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.

В Сургуте наступит солнечный день, без осадков. Ветер южный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +21 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и дождь. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.

На Руси этот день называли «Купальница». По погоде отмечали: ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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