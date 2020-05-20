Погода в Югре 20 мая: небольшое похолодание
В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 20 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +17, +22 градуса.
В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают погоду преимущественно без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.
В Сургуте наступит солнечный день, без осадков. Ветер южный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 +21 градуса.
В Нижневартовске прогнозируется облачный день и дождь. Ветер южный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.
На Руси этот день называли «Купальница». По погоде отмечали: ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего.
ИСТОЧНИК KP.RU