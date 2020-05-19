2020-05-19T16:18:25+03:00
Общество

Гостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограничений

Однако есть ряд условий
Руслан Савинов
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Гостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограниченийГостиницы и рестораны ХМАО начнут работу на третьем этапе снятия ограниченийФото: pixabay.com
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Гостиницы и хостелы Югры заработают на последнем этапе снятия ограничительных мер в регионе после спада темпов пандемии коронавируса. Об этом напомнила пресс-служба департамента промышленности ХМАО.

Известно, что главным условием для возобновления деятельности мест размещения будет являться заполняемость не более 50% номерного фонда.

Также на третьем этапе возобновится работа общепитания при условии расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, кинотеатров – при заполнении залов до 50%.

Напомним, в конце минувшей недели губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление «О плане поэтапного снятия ограничительных мероприятий».

Добавим, что в случае осложнения эпидемической ситуации ограничения могут быть возобновлены на любом из этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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