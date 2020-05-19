В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти
Завтра, 20 мая, в ХМАО по расчетам специалистов добудут 12-миллиардную тонну нефти с начала промышленного освоения недр региона.
- Стать свидетелем этого события может каждый – каждую новую отметку в добыче черного золота в Югре фиксирует счетчик добычи нефти, - пояснил власти ХМАО.
По ссылке вы можно в онлайн - режиме увидеть, сколько осталось добыть нефтяникам до новой 12-миллиардной отметки.
Напомним, что ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России: на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Региональные ресурсы обеспечивают энергетическую безопасность страны и являются базой для дальнейшего развития хозкомплекса РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU