2020-05-19T15:30:02+03:00
Общество

В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти

Историческое событие состоится со дня на день
Руслан Савинов
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В Югре добудут 12-миллиардную тонну нефтиВ Югре добудут 12-миллиардную тонну нефтиФото: pixabay.com
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Завтра, 20 мая, в ХМАО по расчетам специалистов добудут 12-миллиардную тонну нефти с начала промышленного освоения недр региона.

- Стать свидетелем этого события может каждый – каждую новую отметку в добыче черного золота в Югре фиксирует счетчик добычи нефти, - пояснил власти ХМАО.

По ссылке вы можно в онлайн - режиме увидеть, сколько осталось добыть нефтяникам до новой 12-миллиардной отметки.

Напомним, что ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России: на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Региональные ресурсы обеспечивают энергетическую безопасность страны и являются базой для дальнейшего развития хозкомплекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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