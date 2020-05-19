Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе
В Нефтеюганском районе сегодня, 19 мая, в 13:25 на 591 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух автомобилей.
- По предварительным данным водитель «Лада Калина», по невыясненным причинам, выехал на встречку. На полосе он столкнулся с автомобилем «Мерседес Актрос», за рулем которого был 57-летний мужчина, - уточнили автоинспекторы.
Известно, что водитель большегруза пытался уйти от столкновения и допустил съезд в кювет. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.
Сейчас на месте работают полицейские: на участке дороги организовано реверсивное движение.
ИСТОЧНИК KP.RU