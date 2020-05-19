19 Май 2020 2020-05-19T14:54:01+03:00

Большегруз и легковушка столкнулись в Нефтеюганском районе. Фото пресс-службы УМВД по ХМАО.

Без жертв не обошлось, а на самой трассе ввели реверсивное движение

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В Нефтеюганском районе сегодня, 19 мая, в 13:25 на 591 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух автомобилей.

- По предварительным данным водитель «Лада Калина», по невыясненным причинам, выехал на встречку. На полосе он столкнулся с автомобилем «Мерседес Актрос», за рулем которого был 57-летний мужчина, - уточнили автоинспекторы.

Известно, что водитель большегруза пытался уйти от столкновения и допустил съезд в кювет. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

Сейчас на месте работают полицейские: на участке дороги организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU