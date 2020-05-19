2020-05-19T14:01:59+03:00
Общество

Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещей

Наибольшее число пострадавших в Пыть-Яхе
Руслан Савинов
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Более полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещейБолее полутысячи югорчан за неделю пострадали от укусов клещейФото: pixabay.com
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В ХМАО за предыдущую неделю зарегистрировано 571 обращение за медпомощью от укуса клеща. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отметили, что это больше, чем за тот же период прошлого года - 225 случаев. Всего в 2020 году в Югре зарегистрировали 940 пострадавших от клещей.

- Наибольшее число пострадавших в Пыть-Яхе - 193 случая, Ханты-Мансийске - 189 случаев, Нефтеюганске - 87, г. Сургуте - 73, Кондинском районе – 71, - сообщили врачи.

Чаще всего клещи нападают на людей в пределах населенных пунктов, а также на обочинах дорог, лесных просеках, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха.

Добавим, что возбудитель клещевого энцефалита обнаружен в одном исследованном насекомом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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