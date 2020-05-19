Воду в Нижневартовске станут очищать ультрафиолетом вместо хлора

19 Май 2020 2020-05-19T13:14:53+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заслушала доклад о ходе строительства важного для региона объекта – «Инженерные сети и сооружения промузла Нижневартовска. Третья очередь канализационно-очистных сооружений. Станция УФ обеззараживания».

Стало известно, что объем выполненных работ на объекте - 61%. Срок ввода в эксплуатацию – август 2020 года.

Как отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов, сооружения сдадут в эксплуатацию вовремя. Сейчас уже идет поставка необходимого оборудования.

- Это важный объект для города. Канализационно-очистные сооружения, станция УФ обеззараживания позволят нам уйти от использования хлора, что важно для здоровья вартовчан, - заявил Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU