19 Май 2020 2020-05-19T12:26:57+03:00

В Октябрьский район назначили нового прокурора. Фото пресс-службы прокуратуры по ХМАО.

Евгений Шелест уже приступил к исполнению своих обязанностей

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Евгений Шелест назначен на должность прокурора Октябрьского района.

- В 2009 году Евгений Николаевич окончил обучение в Уральской государственной юридической академии и принят на службу в органы прокуратуры автономного округа, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры о начале карьерного пути Шелеста.

Отмечается, что в разное время работал в должностях помощника, старшего помощника прокурора Нижневартовского района, помощника прокурора Нижневартовска, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры региона.

Наконец, с ноября 2015 года Шелест занимал должность заместителя Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU