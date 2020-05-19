В Октябрьский район назначили нового прокурора
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Евгений Шелест назначен на должность прокурора Октябрьского района.
- В 2009 году Евгений Николаевич окончил обучение в Уральской государственной юридической академии и принят на службу в органы прокуратуры автономного округа, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры о начале карьерного пути Шелеста.
Отмечается, что в разное время работал в должностях помощника, старшего помощника прокурора Нижневартовского района, помощника прокурора Нижневартовска, прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры региона.
Наконец, с ноября 2015 года Шелест занимал должность заместителя Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU