19 Май 2020 2020-05-19T11:16:25+03:00

Трасса в 4 полосы соединит Нефтеюганское шоссе и Сургут Фото: pixabay.com

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При правительстве ХМАО прошло заседание координационного совета по вопросам строительства объектов капстроительства. Был рассмотрен ход строительства автодороги «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З».

- Протяженность объекта - 954 метра. С 4-х полосным движением он соединит Нефтеюганское шоссе с местом пересечения улиц Толстого и Крылова в Сургуте, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

- Ввод дороги в эксплуатацию ожидается в сентябре 2021 года. По информации Службы жилищного и строительного надзора, нарушений в строительстве не выявлено, - отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Мэр Сургута Вадим Шувалов утчонил, что объем выполненных работ на сегодняшний день - 27%.

ИСТОЧНИК KP.RU