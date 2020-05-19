19 Май 2020 2020-05-19T10:59:54+03:00

В ХМАО в 2020 году раскрыли деятельность 44 коррупционеров Фото: pixabay.com

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В прокуратуре ХМАО состоялось заседание совещания руководителей правоохранительных органов региона по вопросам противодействия коррупции

- В 2019 году выявлено 376 преступных деяний этой категории, за 4 месяца 2020 года – 127. В минувшем году в суды направлено 112 уголовных дел в отношении 119 лиц; в 2020 году – 33 дела в отношении 44 лиц, - подвели итог в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что пресекались противоправные действия по хищению бюджетных средств, в сфере закупок, строительства, использования муниципального и госимущества, жилищно-коммунальном и топливно-энергетическом комплексах, получением взяток, коммерческим подкупом.

Отмечается, что работа по выявлению коррупционеров продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU