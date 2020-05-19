В Югре насчитали 53 нарушения правил охоты
В охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов южнее 61 северной широты завершился весенний сезон охоты на пернатую дичь.
Подведены итоги первого этапа операции «Пернатая дичь, весна», которая стартовала 25 апреля 2020 года.
- Выявлено 53 нарушений правил охоты. Наибольшее количество нарушений выявлено в Ханты-Мансийском - 31 и Нижневартовском районах – 18, - сообщили в пресс-службе природнадзора Югры
В ходе проведения операции изъято три единицы незаконно используемого охотничьего огнестрельного оружия, а также тушка незаконно добытой водоплавающей дичи.
Добавим, что операция «Пернатая дичь, весна» продолжится до 25 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU