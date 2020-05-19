2020-05-19T10:22:17+03:00
Общество

В Югре насчитали 53 нарушения правил охоты

Первые итоги операции «Пернатая дичь, весна»
Руслан Савинов
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В Югре насчитали 53 нарушений правил охотыВ Югре насчитали 53 нарушений правил охотыФото: pixabay.com
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В охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов южнее 61 северной широты завершился весенний сезон охоты на пернатую дичь.

Подведены итоги первого этапа операции «Пернатая дичь, весна», которая стартовала 25 апреля 2020 года.

- Выявлено 53 нарушений правил охоты. Наибольшее количество нарушений выявлено в Ханты-Мансийском - 31 и Нижневартовском районах – 18, - сообщили в пресс-службе природнадзора Югры

В ходе проведения операции изъято три единицы незаконно используемого охотничьего огнестрельного оружия, а также тушка незаконно добытой водоплавающей дичи.

Добавим, что операция «Пернатая дичь, весна» продолжится до 25 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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