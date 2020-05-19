19 Май 2020 2020-05-19T10:03:38+03:00

Культурная онлайн-программа на 19 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Рекомендательный обзор литературы ««Заповедная система России». Когда: в течение дня. Где.

2. Государственный художественный музей. Что: Рубрика «Художники Югры». Когда: в течение дня. Где.

3. Музей Природы и Человека Ханты-Мансийск. Что: Рубрика «Музейная загадка». Проявите эрудицию! Отгадайте музейные предметы. Когда: 19 мая 10.00. Где.

4. Что: Видеосюжет о древней керамике из фондов Музея Природы и Человека. Когда: 19 мая 15.00. Где.

5. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Такая большая любовь». Когда: в течение дня. Где.

6. Детская школа искусств города Югорска. Что: Документальный цикл «Истории музыкальных инструментов. Гитара. Синтезатор». Когда: 19 мая 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU