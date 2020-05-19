2020-05-19T09:40:22+03:00
Общество

Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой

Не обошлось без вмешательства прокуратуры
Руслан Савинов
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Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгостройОбещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгостройФото: pixabay.com
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В Нягани достроен и введен в эксплуатацию многоквартирный дом, квартиры в котором получит 41 дольщик. Правоохранители региона долгое время контролировали ситуацию с длительным строительством дома.

- С 2015 года в третьем микрорайоне города возводило многоквартирный дом с привлечением денег дольщиков. Сперва ввод в эксплуатацию дома планировался в 2019 году. Обязательства застройщик не выполнил и потом неоднократно переносил срок завершения строительства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Отмечается, что в адрес гендиректора организации прокурором внесены представление и предостережение о недопустимости нарушения срока окончания строительства. Итог: права 41 дольщика восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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