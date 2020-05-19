Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой
В Нягани достроен и введен в эксплуатацию многоквартирный дом, квартиры в котором получит 41 дольщик. Правоохранители региона долгое время контролировали ситуацию с длительным строительством дома.
- С 2015 года в третьем микрорайоне города возводило многоквартирный дом с привлечением денег дольщиков. Сперва ввод в эксплуатацию дома планировался в 2019 году. Обязательства застройщик не выполнил и потом неоднократно переносил срок завершения строительства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.
Отмечается, что в адрес гендиректора организации прокурором внесены представление и предостережение о недопустимости нарушения срока окончания строительства. Итог: права 41 дольщика восстановлены.
ИСТОЧНИК KP.RU