19 Май 2020 2020-05-19T09:40:22+03:00

Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой Фото: pixabay.com

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В Нягани достроен и введен в эксплуатацию многоквартирный дом, квартиры в котором получит 41 дольщик. Правоохранители региона долгое время контролировали ситуацию с длительным строительством дома.

- С 2015 года в третьем микрорайоне города возводило многоквартирный дом с привлечением денег дольщиков. Сперва ввод в эксплуатацию дома планировался в 2019 году. Обязательства застройщик не выполнил и потом неоднократно переносил срок завершения строительства, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Отмечается, что в адрес гендиректора организации прокурором внесены представление и предостережение о недопустимости нарушения срока окончания строительства. Итог: права 41 дольщика восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU