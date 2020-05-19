На Аэрофлотской в Сургуте сбили пешехода

19 Май 2020 2020-05-19T10:33:56+03:00

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В Югре накануне, 18 мая, четыре человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 22:35 в Сургуте на улице Аэрофлотская 25-летний водитель за рулем «Лады» допустил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате аварии мужчина - пешеход получил телесные повреждения.

Кроме того, на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, за нарушение требований к перевозке детей - 31.

ИСТОЧНИК KP.RU