2020-05-19T10:33:56+03:00
Происшествия

На Аэрофлотской в Сургуте сбили пешехода

Всего за сутки произошло три ДТП
Руслан Савинов
Поделиться:
Переходил в неположенном месте: «Лада» сбила пешехода в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.Переходил в неположенном месте: «Лада» сбила пешехода в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

В Югре накануне, 18 мая, четыре человека получили травмы в трех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Так, в 22:35 в Сургуте на улице Аэрофлотская 25-летний водитель за рулем «Лады» допустил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате аварии мужчина - пешеход получил телесные повреждения.

Кроме того, на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 18 водителей привлечены к ответственности, за нарушение требований к перевозке детей - 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре насчитали 53 нарушения правил охоты
Культурная онлайн-программа на 19 мая для югорчан на самоизоляции
Обещанного 5 лет ждут: 41 югорских дольщика наконец вселились в долгострой
Третья партия средств индивидуальной защиты для медиков прибыла в Югру
Медикам Югры увеличили размеры выплат
На Аэрофлотской в Сургуте сбили пешехода
Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей
В Федоровском Сургутского района оборудовали обсерватор в детсаду
В трех муниципальных образованиях Югры усилили карантинные меры
Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман
У Лангепаса появился новый прокурор
В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков
Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма
Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?
Югорчанин убил отца утюгом ради денег
К обработке против клещей приступили в Когалыме
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья