Госавтоинспекторы ХМАО за неделю выявили почти полторы сотни пьяных водителей

19 Май 2020 2020-05-19T08:11:36+03:00

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С 9 по 15 мая за минувшую неделю на югорских дорогах задержано 146 водителей с признаками опьянения. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 21 уголовное дело в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом в нетрезвом виде.

- После приема незначительной дозы алкоголя нарушаются функции внимания, оперативной памяти, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движения. В результате требуется больше времени для оценки дорожной обстановки и принятия решения. Движение сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую приводят к дорожным происшествиям, - напоминают специалисты водителям региона.

Добавим, что если вы стали свидетелем того, как человек в состоянии опьянения намеревается сесть за руль или уже движется по дороге на авто, то сообщите в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU