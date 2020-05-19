2020-05-19T05:31:24+03:00
Общество

Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман

Температура днем поднимется до +25 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 19 мая: дождь, гроза, местами туман. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 19 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью местами туман. Ветер северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +20, +25 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают местами кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21, +23 градуса.

В Сургуте наступит солнечный день, без осадков. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19 +25 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит +25, +26 градусов.

На Руси этот день называли «Иов Горошник». По погоде отмечали: если роса обильная, то уродятся огурцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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