У Лангепаса появился новый прокурор

18 Май 2020 2020-05-18T17:44:50+03:00

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Банников Игорь назначен на должность прокурора Лангепаса. Известно, что Игорь Николаевич службу в органах прокуратуры начал с апреля 2002 года.

- В разное время он работал в должностях следователя, старшего следователя прокуратуры Куртамышского района Курганской области, заместителя Курганского транспортного прокурора, Егоршинского транспортного прокурора и Оренбургского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

Затем в августе 2013 года Банников принят на службу в органы прокуратуры региона и назначен на должность прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следкома РФ. С сентября 2015 года он занимал должность прокурора Кондинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU