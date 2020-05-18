В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков
Специалисты Ханты-Мансийского отдела Россельхознадзора в рамках выполнения плана федерального пищевого мониторинга провели отбор 11 проб пищевой продукции в оптово-розничной сети Сургута. Пробы были направлены в ветеринарную лабораторию в Москве для исследования на показатели качества и безопасности.
- По результатам лабораторных исследований в тушке цыпленка-бройлера производства птицеводческого комплекса в Челябинской области выявлены антибиотики группы фторхинолонов, - пояснили эксперты.
Отмечается, что в результате несоблюдения времени выдержки животных после лечения антибиотиками, перед убоем остатки препаратов не выводятся из организма полностью. Употребление мяса с антибиотиками в пищу приводит к побочным эффектам для организма.
Добавим, что Управление Россельхознадзора приняло меры по недопущению в оборот помянутой продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU