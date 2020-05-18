2020-05-18T17:33:55+03:00
Общество

В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков

Товар произведен в Челябинской области
Руслан Савинов
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В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков. Фото пресс-службы Россельхознадзора ХМАО.В мясе птицы в Сургуте выявили остатки антибиотиков. Фото пресс-службы Россельхознадзора ХМАО.
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Специалисты Ханты-Мансийского отдела Россельхознадзора в рамках выполнения плана федерального пищевого мониторинга провели отбор 11 проб пищевой продукции в оптово-розничной сети Сургута. Пробы были направлены в ветеринарную лабораторию в Москве для исследования на показатели качества и безопасности.

- По результатам лабораторных исследований в тушке цыпленка-бройлера производства птицеводческого комплекса в Челябинской области выявлены антибиотики группы фторхинолонов, - пояснили эксперты.

Отмечается, что в результате несоблюдения времени выдержки животных после лечения антибиотиками, перед убоем остатки препаратов не выводятся из организма полностью. Употребление мяса с антибиотиками в пищу приводит к побочным эффектам для организма.

Добавим, что Управление Россельхознадзора приняло меры по недопущению в оборот помянутой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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