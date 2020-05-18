18 Май 2020 2020-05-18T16:59:05+03:00

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Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

Известно, что в 2011 году Алексей Сергеевич окончил обучение в Уральской юридической госакадемии и принят на службу в органы прокуратуры региона.

Затем в разное время он работал в должностях помощника Нефтеюганского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры округа, заместителя прокурора Лангепаса.

Наконец, с февраля 2018 года Горбунов занимал должность заместителя начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО окружной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU