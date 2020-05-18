Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма
Алексей Горбунов назначен на должность прокурора Когалыма приказом Генерального прокурора Российской Федерации.
Известно, что в 2011 году Алексей Сергеевич окончил обучение в Уральской юридической госакадемии и принят на службу в органы прокуратуры региона.
Затем в разное время он работал в должностях помощника Нефтеюганского межрайонного прокурора, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры округа, заместителя прокурора Лангепаса.
Наконец, с февраля 2018 года Горбунов занимал должность заместителя начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО окружной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU