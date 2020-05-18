2020-05-18T16:51:16+03:00
Общество

Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?

Власти города дали подробный ответ
Руслан Савинов
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Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?Когда начнется летняя оздоровительная кампания для детей в Сургуте?Фото: pixabay.com
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В Сургуте перенесли начало летней оздоровительной кампании. По данным пресс-службы администрации города, она может стартовать 1 июля, однако лишь в случае положительного развития эпидемиологической ситуации.

Отметим, что отправлять в Крым, Краснодарский край, Башкирию, Тюмень в июне юных горожан не будут. Но некоторые лагеря уже сообщили о возможности принять сургутских детей позже, увеличив вторую и третью смены, – уточнила заместитель главы города Анна Томазова.

Специалисты департамента образования прогнозируют рост числа детей, которые останутся в Сургуте летом текущего года. Уже сейчас готовят дополнительные места в городских лагерях с дневным пребыванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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