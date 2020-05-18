2020-05-18T15:22:10+03:00
Происшествия

Югорчанин убил отца утюгом ради денег

Руслан Савинов
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Югорчанин убил отца утюгом ради денегЮгорчанин убил отца утюгом ради денегФото: pixabay.com
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В ХМАО завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего вартовчанина, обвиняемого в совершении преступлений по статьям «Разбой» и «Убийство».

Следствиее установило, что 20 декабря 2018 года обвиняемый, ранее неоднократно судимый был пьян в квартире одного из домов по ул. Героев Самотлора в Нижневартовске:

- Чтобы отобрать деньги 54-летнего отца, которые родитель получил от продажи квартиры, он нанес ему утюгом, а также руками и ногами не менее 53 ударов, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Затем злоумышленник отыскал млн 680 тысяч рублей.

Обвиняемый заключен судом под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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