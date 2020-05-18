2020-05-18T14:57:23+03:00
Общество

К обработке против клещей приступили в Когалыме

Вскоре обработают и близлежащие водоемы
Руслан Савинов
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К обработке против клещей приступили в Когалыме. Фото администрации города.К обработке против клещей приступили в Когалыме. Фото администрации города.
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В Когалыме приступили к акарицидной обработке городских территорий против клещей для профилактики заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

- В первую очередь обрабатывают территории детских садов и школ. Далее специалисты подрядной компании проведут обработку мест массового отдыха: парки, скверы, территорию набережной, зеленые массивы, - пояснил директор управления жилищно-коммунального хозяйства Когалыма Артем Бутаев.

Он отметил, что в общей сложности будет обработано около ста гектаров городской территории. Мероприятия будут проводить в три этапа: интервал между работами 30-45 дней. Кроме того, дезинсекционной обработке против комаров и других переносчиков туляремии подвергнут близлежащие водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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