К обработке против клещей приступили в Когалыме
В Когалыме приступили к акарицидной обработке городских территорий против клещей для профилактики заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.
- В первую очередь обрабатывают территории детских садов и школ. Далее специалисты подрядной компании проведут обработку мест массового отдыха: парки, скверы, территорию набережной, зеленые массивы, - пояснил директор управления жилищно-коммунального хозяйства Когалыма Артем Бутаев.
Он отметил, что в общей сложности будет обработано около ста гектаров городской территории. Мероприятия будут проводить в три этапа: интервал между работами 30-45 дней. Кроме того, дезинсекционной обработке против комаров и других переносчиков туляремии подвергнут близлежащие водоемы.
ИСТОЧНИК KP.RU