Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Югорчане накануне, 18 мая, как и весь мир, отмечали особую дату. Каждый год в третье воскресенье мая вспоминают умерших от СПИДа.
- Целью всемирного Дня памяти является привлечение внимания мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, - пояснили специалисты.
Сотрудники Центра СПИД ХМАО предложили всем желающим принять участие в челлендже #знаюпомнюживу: для этого нужно разместить фото с хештегом или видеоролик на своей странице в соцсетях.
- Заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек, не зависимо от возраста, половой и расовой принадлежности или социального статуса, поэтому не нужно бояться открыто говорить об этом заболевании, - напоминают югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU