2020-05-18T14:26:17+03:00
Общество

Югорчане почтили память умерших от СПИДа

В соцсетях проходит акция #знаюпомнюживу
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчане почтили память умерших от СПИДаЮгорчане почтили память умерших от СПИДаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Югорчане накануне, 18 мая, как и весь мир, отмечали особую дату. Каждый год в третье воскресенье мая вспоминают умерших от СПИДа.

- Целью всемирного Дня памяти является привлечение внимания мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, - пояснили специалисты.

Сотрудники Центра СПИД ХМАО предложили всем желающим принять участие в челлендже #знаюпомнюживу: для этого нужно разместить фото с хештегом или видеоролик на своей странице в соцсетях.

- Заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек, не зависимо от возраста, половой и расовой принадлежности или социального статуса, поэтому не нужно бояться открыто говорить об этом заболевании, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья
Сургутянин украл кусок поезда
Глава Сургутского района: «Будем ужесточать меры в случае ухудшения ситуации по распространению инфекции»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
Детство заиграло: югорчанка украла конструктор «Лего» в магазине
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно