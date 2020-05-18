Югорчане почтили память умерших от СПИДа

18 Май 2020 2020-05-18T14:26:17+03:00

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Югорчане накануне, 18 мая, как и весь мир, отмечали особую дату. Каждый год в третье воскресенье мая вспоминают умерших от СПИДа.

- Целью всемирного Дня памяти является привлечение внимания мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, - пояснили специалисты.

Сотрудники Центра СПИД ХМАО предложили всем желающим принять участие в челлендже #знаюпомнюживу: для этого нужно разместить фото с хештегом или видеоролик на своей странице в соцсетях.

- Заразиться ВИЧ-инфекцией может любой человек, не зависимо от возраста, половой и расовой принадлежности или социального статуса, поэтому не нужно бояться открыто говорить об этом заболевании, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU