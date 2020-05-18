2020-05-18T13:33:35+03:00
Происшествия

Сургутянин украл кусок поезда

Возбуждено уголовное дело по факту похищения тифона
Руслан Савинов
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Сургутянин украл кусок поезда. Фото пресс-службы Сургутского ЛО МВД России на транспортеСургутянин украл кусок поезда. Фото пресс-службы Сургутского ЛО МВД России на транспортеФото: pixabay.com
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Сотрудники подразделения по борьбе с посягательствами на грузы Сургутского ЛО МВД России на транспорте при проведении оперативных мероприятий заметили подозрительный легковой автомобиль, которым управлял 49-летний житель Сургута.

- На заднем сиденье машины был обнаружен пакет, в котором находился металлический предмет, схожий с деталью локомотива, - пояснили стражи порядка.

В итоге предмет, действительно, оказался железнодорожной деталью, тифоном.

- Тифон — это прибор для подачи громкого звукового сигнала. На железной дороге тифоны устанавливаются на локомотивах и служат для подачи сигналов экстренного оповещения, - поясняют эксперты.

Установлено, что прибор похищен сыном владельца автомобиля. 25-летний злоумышленник, занимавшийся ремонтом техники, снял тифон с тепловоза на территории локомотивного депо станции Сургут. Сумма ущерба - более четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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