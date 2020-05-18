Сургутянин украл кусок поезда
Сотрудники подразделения по борьбе с посягательствами на грузы Сургутского ЛО МВД России на транспорте при проведении оперативных мероприятий заметили подозрительный легковой автомобиль, которым управлял 49-летний житель Сургута.
- На заднем сиденье машины был обнаружен пакет, в котором находился металлический предмет, схожий с деталью локомотива, - пояснили стражи порядка.
В итоге предмет, действительно, оказался железнодорожной деталью, тифоном.
- Тифон — это прибор для подачи громкого звукового сигнала. На железной дороге тифоны устанавливаются на локомотивах и служат для подачи сигналов экстренного оповещения, - поясняют эксперты.
Установлено, что прибор похищен сыном владельца автомобиля. 25-летний злоумышленник, занимавшийся ремонтом техники, снял тифон с тепловоза на территории локомотивного депо станции Сургут. Сумма ущерба - более четырех тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU