Глава Сургутского района: «Будем ужесточать меры в случае ухудшения ситуации по распространению инфекции»

18 Май 2020 2020-05-18T13:18:22+03:00

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К настоящему моменту в Сургутском районе больше всего заболевших в трех поселениях: Лянтор – 110 человек, Федоровский – 57, Нижнесортымский – 54: на эти три поселения приходится 80% всех заболевших района. Кроме того, заболевшие появились и в других поселениях: Барсово – 3 случая, Солнечный - 7, еще 20 приходится на нефтяные месторождения.

- К сожалению, инфекция проникла в поселения. К сожалению, постоянный приток инфекции происходит извне. Бороться с ней очень сложно. Поэтому хочу обратиться к жителям Сургутского района, в первую очередь землякам Лянтора, Нижнесортымского и Федоровского. От наших с вами усилий многое зависит. От того, как мы исправно с вами соблюдаем режим самоизоляции, масочный режим, режим социальной дистанции, зависит, будем ли мы болеть, - обратился к землякам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Так, сейчас рассматривается вопрос субсидирования УК района на дополнительную дезинфекцию общественных мест. При ухудшении ситуации, готовится комплекс мер по ужесточению режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU