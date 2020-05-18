2020-05-18T13:00:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районеБольшинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 86 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 5, Ханты-Мансийский район – 2, Сургутский район – 36, Кондинский район – 1, Нижневартовский район – 3, Ханты-Мансийск – 4, Сургут – 12, Нефтеюганск – 3, Нижневартовск – 9, Мегион – 1, Нягань – 1, Радужный – 1, Когалым – 7, Пыть-Ях – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1252.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети - 10 случаев, 18 - 29 лет - 13 случаев, 30-49 лет - 36 случаев, 50 - 64 года - 25 случаев, старше 65 лет - 2 случая. По местам инфицирования: завозной - 1, из ранее зарегистрированных очагов - 66 случаев, в 19 случаях контакт уточняется.

По клиническая структуре: в состоянии пневмонии – 19 случаев, с симптомами ОРВИ – 35 случаев, в бессимптомной форме течения 32 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчане почтили память умерших от СПИДа
Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья
Сургутянин украл кусок поезда
Глава Сургутского района: «Будем ужесточать меры в случае ухудшения ситуации по распространению инфекции»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
Детство заиграло: югорчанка украла конструктор «Лего» в магазине
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно