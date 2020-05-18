Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе

18 Май 2020 2020-05-18T13:00:04+03:00

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 86 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 5, Ханты-Мансийский район – 2, Сургутский район – 36, Кондинский район – 1, Нижневартовский район – 3, Ханты-Мансийск – 4, Сургут – 12, Нефтеюганск – 3, Нижневартовск – 9, Мегион – 1, Нягань – 1, Радужный – 1, Когалым – 7, Пыть-Ях – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1252.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети - 10 случаев, 18 - 29 лет - 13 случаев, 30-49 лет - 36 случаев, 50 - 64 года - 25 случаев, старше 65 лет - 2 случая. По местам инфицирования: завозной - 1, из ранее зарегистрированных очагов - 66 случаев, в 19 случаях контакт уточняется.

По клиническая структуре: в состоянии пневмонии – 19 случаев, с симптомами ОРВИ – 35 случаев, в бессимптомной форме течения 32 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU