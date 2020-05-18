2020-05-18T11:51:42+03:00
Происшествия

Детство заиграло: югорчанка украла конструктор «Лего» в магазине

Проводится проверка
Руслан Савинов
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Детство заиграло: югорчанка украла конструктор «Лего» в магазинеДетство заиграло: югорчанка украла конструктор «Лего» в магазинеФото: pixabay.com
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За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 119 преступлений, раскрыто 65, из них: 16 краж, 2 угона, 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Нижневартовске 36-летняя подозреваемая в торговом зале магазина на улице Чапаева путем свободного доступа украла набор конструктора «Лего». Стоимость похищенного около 6700 рублей. По данному факту полицией проводится проверка.

Тем временем в Югорске 20-летняя местная жительница, работающая продавцом, на рабочем месте в магазине по улице Ленина, похитила не менее 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Женщине предписано обязательство о явке.

Кроме того, за минувшие дни выявлено почти 14 тысяч правонарушений и раскрыто 17 ранее зарегистрированных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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