Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ

18 Май 2020 2020-05-18T09:30:59+03:00

Всего изъято около 200 кг незаконно выловленной рыбы

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Сотрудники нижневартовского ОМОН в рамках акции «Весенний нерест» пресекли незаконную добычу рыбы на водных объектах Нижневартовского и Сургутского районов.

- Выявлено восемь правонарушений. У браконьеров изъято три транспортных средства, 31 единица запрещенных орудий лова - рыболовных сетей общей длиной более 2300 метров, выловленная рыба весом более 200 кг. По факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб рыбным запасам РФ - более 100 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Росгвардии по ХМАО.

Известно, что с начала проведения рейдов в регионе выявлено свыше 100 нарушений законодательства о рыболовстве.

ИСТОЧНИК KP.RU