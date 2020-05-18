Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач

18 Май 2020 2020-05-18T09:26:16+03:00

Дачный сезон в 2020 году начался намного раньше обычного

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Субботники в дачных кооперативах обрушились на плечи регоператора тоннами крупногабаритных отходов. О ходе вывоза мусора сообщили в пресс-службе «Югра-Экология».

- Садовое товарищество может заключить договор, как юрлицо – в этом случае оплата за вывоз мусора рассчитывается по факту образующихся на площадке отходов. Председателю необходимо подать заявку на электронную почту, - сообщили представители регоператора.

Есть и другой вариант: каждый дачник может подать заявку индивидуально, тогда плата будет взимается по нормативу с собственника. Также в дачном кооперативе должна быть оборудована контейнерная площадка, включенная в реестр муниципалитета.

Добавим, что в регионе расположено около 110 тысяч дачных, садовых и огороднических участков, около 30% населения региона занято в этих хозяйствах.

- И всего около двух сотен СОНТов официально заключили договор с регоператором по обращению с отходами, - обратили внимание в «Югра-Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU