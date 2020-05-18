Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
Субботники в дачных кооперативах обрушились на плечи регоператора тоннами крупногабаритных отходов. О ходе вывоза мусора сообщили в пресс-службе «Югра-Экология».
- Садовое товарищество может заключить договор, как юрлицо – в этом случае оплата за вывоз мусора рассчитывается по факту образующихся на площадке отходов. Председателю необходимо подать заявку на электронную почту, - сообщили представители регоператора.
Есть и другой вариант: каждый дачник может подать заявку индивидуально, тогда плата будет взимается по нормативу с собственника. Также в дачном кооперативе должна быть оборудована контейнерная площадка, включенная в реестр муниципалитета.
Добавим, что в регионе расположено около 110 тысяч дачных, садовых и огороднических участков, около 30% населения региона занято в этих хозяйствах.
- И всего около двух сотен СОНТов официально заключили договор с регоператором по обращению с отходами, - обратили внимание в «Югра-Экология».
ИСТОЧНИК KP.RU