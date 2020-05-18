2020-05-18T09:26:16+03:00
Общество

Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач

Дачный сезон в 2020 году начался намного раньше обычного
Руслан Савинов
Поделиться:
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дачРегоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дачФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Субботники в дачных кооперативах обрушились на плечи регоператора тоннами крупногабаритных отходов. О ходе вывоза мусора сообщили в пресс-службе «Югра-Экология».

- Садовое товарищество может заключить договор, как юрлицо – в этом случае оплата за вывоз мусора рассчитывается по факту образующихся на площадке отходов. Председателю необходимо подать заявку на электронную почту, - сообщили представители регоператора.

Есть и другой вариант: каждый дачник может подать заявку индивидуально, тогда плата будет взимается по нормативу с собственника. Также в дачном кооперативе должна быть оборудована контейнерная площадка, включенная в реестр муниципалитета.

Добавим, что в регионе расположено около 110 тысяч дачных, садовых и огороднических участков, около 30% населения региона занято в этих хозяйствах.

- И всего около двух сотен СОНТов официально заключили договор с регоператором по обращению с отходами, - обратили внимание в «Югра-Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно