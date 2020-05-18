2020-05-18T09:02:17+03:00
Происшествия

В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка

Мальчик внезапно вышел из-за стоящего автомобиля
Руслан Савинов
Поделиться:
«Ниссан» сбил ребенка во дворе в Нижневартовске. Фото ГИБДД по ХМАО.«Ниссан» сбил ребенка во дворе в Нижневартовске. Фото ГИБДД по ХМАО.
Изменить размер текста:

С 15 по 17 мая в ХМАО пять человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, накануне, 17 мая в 19:15 на улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске 64-летний мужчина за рулем «Ниссан Almera» двигался по дворовой территории. Там он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, вышедшего из-за стоящего автомобиля. В результате аварии шестилетний мальчик получил травмы.

Также известно, что за минувшие дни сотрудники ГИБДД задержали 43 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 55 водителей привлечены к ответственности, за нарушение требований к перевозке детей - 82.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно