В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
С 15 по 17 мая в ХМАО пять человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.
Так, накануне, 17 мая в 19:15 на улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске 64-летний мужчина за рулем «Ниссан Almera» двигался по дворовой территории. Там он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, вышедшего из-за стоящего автомобиля. В результате аварии шестилетний мальчик получил травмы.
Также известно, что за минувшие дни сотрудники ГИБДД задержали 43 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 55 водителей привлечены к ответственности, за нарушение требований к перевозке детей - 82.
ИСТОЧНИК KP.RU