18 Май 2020 2020-05-18T08:23:27+03:00

Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственный художественный музей. Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 18 мая 15.00. Где.

2. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Это интересно» «Международный день музеев». Когда: в течение дня. Где.

3. Что: Итоги Международной акции #MuseumWeek. Когда: 18 мая 15.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU