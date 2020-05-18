Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Государственный художественный музей. Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 18 мая 15.00. Где.
2. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Это интересно» «Международный день музеев». Когда: в течение дня. Где.
3. Что: Итоги Международной акции #MuseumWeek. Когда: 18 мая 15.00. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU