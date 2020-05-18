2020-05-18T08:23:27+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
Поделиться:
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственный художественный музей. Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 18 мая 15.00. Где.

2. Музей истории и ремесел Советского района. Что: Рубрика «Это интересно» «Международный день музеев». Когда: в течение дня. Где.

3. Что: Итоги Международной акции #MuseumWeek. Когда: 18 мая 15.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно