2020-05-18T08:16:56+03:00
Общество

Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья

В очереди по-прежнему стоят 10085 семей
Руслан Савинов
Поделиться:
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жильяЛьготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жильяФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В ХМАО отдельным категориям граждан, в том числе проживающим в сельской местности, предоставляются бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. Подробнее об это стало известно от пресс-службы регионального правительства.

Льгота предназначена для: многодетных семей, молодых семей с детьми, инвалидов, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и другие жители сёл округа, относящихся к льготным категориям.

- За 9 лет в собственность югорчан было предоставлено 3 139 земельных участков. На 1 апреля 2020 года в очереди на право бесплатного получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства стоит 10085 семей, - подвели итог власти ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно