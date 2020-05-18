Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья

18 Май 2020 2020-05-18T08:16:56+03:00

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В ХМАО отдельным категориям граждан, в том числе проживающим в сельской местности, предоставляются бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного строительства, садоводства, огородничества и ведения личного подсобного хозяйства. Подробнее об это стало известно от пресс-службы регионального правительства.

Льгота предназначена для: многодетных семей, молодых семей с детьми, инвалидов, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и другие жители сёл округа, относящихся к льготным категориям.

- За 9 лет в собственность югорчан было предоставлено 3 139 земельных участков. На 1 апреля 2020 года в очереди на право бесплатного получения земельного участка для индивидуального жилищного строительства стоит 10085 семей, - подвели итог власти ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU