18 Май 2020 2020-05-18T08:09:38+03:00

Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю. Фото МЧС ЮГры.

В огне погиб один человек

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В ХМАО с 12 по 17 мая случилось 39 пожаров. Спасательные подразделения эвакуировали с мест пожаров 32 человека и отстояли имущество югорчанна сумму более 26 млн рублей.

- В большинстве случаев горели: транспорт – 8, объекты жилого назначения - 4, дачи, бани, гаражи. Целых 16 раз пожарные выезжали на возгорания сухой травы и мусора. Основная причина пожаров - нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Всего от огня пострадали 17 строений, 8 авто. Три человека получили травмы, один – погиб, - подвели итоге за неделю в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Также огнеборцев 11 раз привлекали к оказанию помощи при ликвидации последствий ДТП: на дорогах спасли одного человека.

- Регулярно проверяйте состояние электропроводки, розеток и приборов в своем доме. При обнаружении неисправностей – вызовите специалиста, - дают рекомендации югорчанам специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU