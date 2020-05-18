Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
Югорчанина подозревают в совершении преступления, по статье «Распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних». Следственный отдел по городу Пыть-Ях следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя.
- По данным следствия, в сентябре - октябре 2019 года подозреваемый с помощью своего телефона для публичной демонстрации и распространения незаконно разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», доступной для всеобщего обозрения и копирования, который, содержал порнографические изображения несовершеннолетних, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU