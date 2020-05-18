Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях

18 Май 2020 2020-05-18T08:00:56+03:00

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Югорчанина подозревают в совершении преступления, по статье «Распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних». Следственный отдел по городу Пыть-Ях следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя.

- По данным следствия, в сентябре - октябре 2019 года подозреваемый с помощью своего телефона для публичной демонстрации и распространения незаконно разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», доступной для всеобщего обозрения и копирования, который, содержал порнографические изображения несовершеннолетних, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU