2020-05-18T08:00:56+03:00
Происшествия

Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетяхЮгорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетяхФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Югорчанина подозревают в совершении преступления, по статье «Распространение материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних». Следственный отдел по городу Пыть-Ях следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя.

- По данным следствия, в сентябре - октябре 2019 года подозреваемый с помощью своего телефона для публичной демонстрации и распространения незаконно разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», доступной для всеобщего обозрения и копирования, который, содержал порнографические изображения несовершеннолетних, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В настоящий момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В небе Сургута засняли лицо в облаках
Рыбаков-браконьеров в ХМАО поймал спецназ
Регоператор ХМАО пояснил порядок вывоза мусора с дач
В Нижневартовске во дворе сбили ребёнка
Культурная онлайн-программа на 18 мая для югорчан на самоизоляции
Льготники Югры получили более 3000 участков земли для строительства жилья
Почти 40 пожаров произошло в ХМАО за неделю
Югорчанина обвиняют в распространении детского порно в соцсетях
В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения
Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно