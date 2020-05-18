В массовой потасовке молодых югорчан четверо участников конфликта получили ножевые ранения

18 Май 2020 2020-05-18T07:52:51+03:00

Всего в драке принимали участие десять человек

Изменить размер текста: A A

В полицию Радужного от очевидцев поступило сообщение о том, что в седьмом микрорайоне города между группой молодых людей произошла потасовка.

- Установлено, что между группой мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Четверо из десяти участников инцидента с ножевыми ранениями различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждение. Остальные фигуранты доставлены в отдел полиции и опрошены, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальным наказанием по статье может стать лишение свободы сроком до семи лет.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU