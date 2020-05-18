2020-05-18T05:31:48+03:00
Общество

Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман

Температура днем поднимется до +21 градуса
Руслан Савинов
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Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 18 мая: ночью и утром туман. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 18 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +16, +21 градус.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают дождь, ночью слабый туман, днем гроза. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов.

В Сургуте станет малооблачно, небольшой дождь. Ветер переменный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +15 +21 градус.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день, дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздух днем составит +21, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Иов Горошник». По погоде отмечали: если роса обильная, то уродятся огурцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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