Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме

17 Май 2020 2020-05-17T11:13:11+03:00

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 118 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 30, Ханты-Мансийский район – 1, Сургут – 22, Нефтеюганск – 2, Нижневартовск – 1, Мегион – 1, Радужный -1, Югорск – 1, Октябрьский район – 1, Кондинский район – 14, Нижневартовский район – 5, Урай – 1, Нягань – 1, Когалым – 37, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1166.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 7, 18-29 – 18, 30-49 – 51, 50-64 – 34,- старше 65 лет – 8. По местам инфицирования: завозных - 2 случая, из ранее установленных очагов – 102 случая, в 14 случаях контакт устанавливается.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 10 случаев, с симптомами ОРВИ - 53 случая, в бессимптомной форме заболевания – 55 случаев.

Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 12 человек на ИВЛ, 21 - в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU