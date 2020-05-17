2020-05-17T11:13:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
Поделиться:
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в КогалымеБольшинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в КогалымеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре лабораторно подтверждены 118 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургутский район – 30, Ханты-Мансийский район – 1, Сургут – 22, Нефтеюганск – 2, Нижневартовск – 1, Мегион – 1, Радужный -1, Югорск – 1, Октябрьский район – 1, Кондинский район – 14, Нижневартовский район – 5, Урай – 1, Нягань – 1, Когалым – 37, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 1166.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 7, 18-29 – 18, 30-49 – 51, 50-64 – 34,- старше 65 лет – 8. По местам инфицирования: завозных - 2 случая, из ранее установленных очагов – 102 случая, в 14 случаях контакт устанавливается.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 10 случаев, с симптомами ОРВИ - 53 случая, в бессимптомной форме заболевания – 55 случаев.

Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 12 человек на ИВЛ, 21 - в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно
Житель Пыть-Яха, кулаком убивший своего знакомого, ждет суда
Индекс самоизоляции в Югре вырос
Погода в Югре 16 мая: местами пройдет кратковременный дождь
В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента
Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в мае
Последний звонок в Сургуте 2020: будет ли проходить и когда состоится
Ребенок сломал нос в детском саду Нижневартовска
Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения в Нижневартовске
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием на кухне
Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в Сербию
В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом
Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа
Более 500 недостроенных объектов введут в строй в ХМАО за 5 лет
У пьяного водителя в Сургуте обнаружили наркотики
Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянин через мобильный банк тайно перевел деньги с карты подруги
Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районе
Вартовчанка прописала у себя на даче толпу мигрантов
«Опель Зафира» перевернулась в кювет в Сургутском районе