«Сад памяти» появился в Когалыме

17 Май 2020 2020-05-17T09:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Четыре тысячи сосен в память о героях Великой Отечественной войны посадили на территории государственного лесного фонда. Участниками акции стали представители лесничеств, авиалесохраны, администрации города и волонтеры Победы.

- Все эти люди при создании «Сад памяти» соблюдали все нормы профилактики COVID-19, - отметили в оперштабе региона.

Добавим, что всего в ХМАО высадят 46 тысяч деревьев, а по всему земному гару – 27 миллионов. Деревья появятся в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU