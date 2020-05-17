«Сад памяти» появился в Когалыме
Хвойные деревья появились в память о Победе
«Сад памяти» появился в Когалыме. Фото оперштаба ХМАО.
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Четыре тысячи сосен в память о героях Великой Отечественной войны посадили на территории государственного лесного фонда. Участниками акции стали представители лесничеств, авиалесохраны, администрации города и волонтеры Победы.
- Все эти люди при создании «Сад памяти» соблюдали все нормы профилактики COVID-19, - отметили в оперштабе региона.
Добавим, что всего в ХМАО высадят 46 тысяч деревьев, а по всему земному гару – 27 миллионов. Деревья появятся в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU