2020-05-17T09:02:06+03:00
Общество

«Сад памяти» появился в Когалыме

Хвойные деревья появились в память о Победе
Руслан Савинов
Поделиться:
«Сад памяти» появился в Когалыме. Фото оперштаба ХМАО.«Сад памяти» появился в Когалыме. Фото оперштаба ХМАО.
Изменить размер текста:

Четыре тысячи сосен в память о героях Великой Отечественной войны посадили на территории государственного лесного фонда. Участниками акции стали представители лесничеств, авиалесохраны, администрации города и волонтеры Победы.

- Все эти люди при создании «Сад памяти» соблюдали все нормы профилактики COVID-19, - отметили в оперштабе региона.

Добавим, что всего в ХМАО высадят 46 тысяч деревьев, а по всему земному гару – 27 миллионов. Деревья появятся в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сад памяти» появился в Когалыме
Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза
Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года превысило тысячу человек
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в каждом городе Югры отдельно
Житель Пыть-Яха, кулаком убивший своего знакомого, ждет суда
Индекс самоизоляции в Югре вырос
Погода в Югре 16 мая: местами пройдет кратковременный дождь
В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента
Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в мае
Последний звонок в Сургуте 2020: будет ли проходить и когда состоится
Ребенок сломал нос в детском саду Нижневартовска
Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения в Нижневартовске
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием на кухне
Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в Сербию
В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом
Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа
Более 500 недостроенных объектов введут в строй в ХМАО за 5 лет
У пьяного водителя в Сургуте обнаружили наркотики
Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянин через мобильный банк тайно перевел деньги с карты подруги
Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районе
Вартовчанка прописала у себя на даче толпу мигрантов
«Опель Зафира» перевернулась в кювет в Сургутском районе