2020-05-17T06:43:51+03:00
Общество

Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза

Температура днем поднимется до +24 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 17 мая: кратковременный дождь и гроза. Фото: Савинов Руслан.
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Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 17 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +19, +24 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19, +21 градус.

В Сургуте станет ясно, без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +17 +19 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется малооблачный день. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздух днем составит +14, +18 градусов.

На Руси этот день называли «Пелагея Заступница». По погоде отмечали: именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали заготовки – баклуши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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