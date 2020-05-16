Югорчанину, застрелившему бывшую жену и тестя, грозит до 20 лет тюрьмы

16 Май 2020 2020-05-16T14:51:21+03:00

От полученных ранений они скончались до прибытия скорой помощи

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В Ханты-Мансийске судят 43-летнего местного жителя, убившего бывшую жену и тестя. В конце мая 2019 года он, вооружившись одноствольным самозарядным карабином «Сайга», приехал расправиться с близким людьми. Тесть пытался защитить свою дочь, однако оба получили смертельные ранения.

- На почве личных неприязненных отношений югорчанин произвел три выстрела в свою бывшую супругу и два выстрела в тестя. От полученных огнестрельных ранений они скончались на месте преступления до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - сообщает прокуратура ХМАО.

Обвиняемый, заключенный под стражу, ждет суда. За совершение преступления югорчанину грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU