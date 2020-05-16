Житель Пыть-Яха, кулаком убивший своего знакомого, ждет суда

16 Май 2020 2020-05-16T08:41:20+03:00

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В Пыть-Яхе судят 33-летнего местного жителя за убийство человека. Ему предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Расправу над своим знакомым югорчанин учинил вечером 3 марта 2020 года. Известно, что он распивал спиртное в квартире 64-летниго местного жителя вместе с хозяином. Во время застолья между ними произошел конфликт. Гость не мог вынести оскорблений и в ход пустил кулаки. Четырьмя ударами по голове он убил приятеля. Мужчина скончался через несколько часов от закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщает СУ СКР по ХМАО, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором г. Пыть-Ях утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания судом вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU