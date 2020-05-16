2020-05-16T05:47:55+03:00
Общество

Погода в Югре 16 мая: местами пройдет кратковременный дождь

Температура воздуха днем +14… +19 °С
Анна Полякова
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Погода в Югре 16 мая: местами пройдет кратковременный дождьПогода в Югре 16 мая: местами пройдет кратковременный дождьФото: Анна Полякова
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В субботу, 16 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Ветер будет дуть северо-западного, западного направления 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем +14… +19 °С, местами +7… +12 ºС.

В Ханты-Мансийске - переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем поднимется до +16… +18 ºС.

В Сургуте пасмурная погода после обеда сменится на солнечную. Осадки не ожидаются. Ветер западный 6 м/с. Температура воздуха поднимется до + 15 градусов.

В Нижневартовске в основном пасмурно. До обеда будет идти дождь. Ветер западный 7 м/с. Температура воздуха + 13 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер западный 5 м/с. Температура воздуха +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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