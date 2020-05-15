2020-05-15T19:09:56+03:00
Общество

В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента

Средства получили 2 030 медсотрудников
Руслан Савинов
Поделиться:
Медики ХМАО в срок получили дополнительные выплаты по поручению президентаМедики ХМАО в срок получили дополнительные выплаты по поручению президентаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Более двух тысяч медработников ХМАО получили допвыплаты за особые условия труда и повышенную нагрузку. По поручению президента РФ доплату получили те, кто оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что глава ХМАО Наталья Комарова дала поручения провести выплаты за апрель до 9 и 15 мая. Таким образом, югорским медикам уплачено более 109 млн рублей.

- Поручение президента РФ выполнено: 2 030 медсотрудников получили выплаты за счет средств регионального и федерального бюджетов, - заявил директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

Напомним, что с апреля правительством РФ установлены выплаты от 25 тысяч до 85 тысяч рублей для медработников.

- Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля, - заявил президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента
Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?
Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в мае
Последний звонок в Сургуте 2020: будет ли проходить и когда состоится
Ребенок сломал нос в детском саду Нижневартовска
Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения в Нижневартовске
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием на кухне
Рыбные консервы из Нижневартовска отправят на экспорт в Сербию
В Пыть-Яхе первый случай заражения коронавирусом
Ограничения из-за коронавируса в Югре будут снимать в три этапа
Более 500 недостроенных объектов введут в строй в ХМАО за 5 лет
У пьяного водителя в Сургуте обнаружили наркотики
Культурная онлайн-программа на 15 мая для югорчан на самоизоляции
Сургутянин через мобильный банк тайно перевел деньги с карты подруги
Ряд придомовых участков подтопило в Нефтеюганском районе
Вартовчанка прописала у себя на даче толпу мигрантов
«Опель Зафира» перевернулась в кювет в Сургутском районе