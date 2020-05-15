В Югре медики в срок получили дополнительные выплаты по поручению президента

15 Май 2020 2020-05-15T19:09:56+03:00

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Более двух тысяч медработников ХМАО получили допвыплаты за особые условия труда и повышенную нагрузку. По поручению президента РФ доплату получили те, кто оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Отмечается, что глава ХМАО Наталья Комарова дала поручения провести выплаты за апрель до 9 и 15 мая. Таким образом, югорским медикам уплачено более 109 млн рублей.

- Поручение президента РФ выполнено: 2 030 медсотрудников получили выплаты за счет средств регионального и федерального бюджетов, - заявил директор депздрава ХМАО Алексей Добровольский.

Напомним, что с апреля правительством РФ установлены выплаты от 25 тысяч до 85 тысяч рублей для медработников.

- Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля, - заявил президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU