2020-05-15T18:18:22+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?

ОГЭ отменили, а ЕГЭ перенесли
Руслан Савинов
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Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?Перенос ЕГЭ в Сургуте 2020: когда пройдут экзамены для школьников?Фото: pixabay.com
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Девятиклассники Сургута основной государственный экзамен сдавать не будут: он отменен. Причина отмены - эпидемиологическая ситуация. Однако ЕГЭ состоится, но позже. В министерстве просвещения сроки пока не утвердили и рассматривают ориентировочно конец июня.

- На этой неделе образовательный процесс завершается для учеников начальной школы. Для 5-11 классов обучение продолжится до 31 мая, согласно графику, в том же дистанционном режиме, - рассказала об особенностях завершения учебного года директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Известно, что по причине отмены ОГЭ оценки в аттестат девятиклассников об уровне основного общего образования выставят на основании годовых:

- Родителей волнует выдача документов гособразца. В данной ситуации приоритетом, безусловно, является здоровье. Поэтому аттестаты будут выдавать в индивидуальном порядке. Что касается продолжения обучения в школе, при зачислении в профильные выпускные классы будут учитываться отметки «хорошо» и «отлично» по соответствующим предметам, а также портфолио, демонстрирующее достижения ребенка, – пояснила Ирина Замятина.

Отмечается, что к Сургуте продолжается подготовка к ЕГЭ, а в администрации города изучают возможность открытия дополнительных пунктов для сдачи экзамена, чтобы в одной аудитории находились не по 15 человек, а по 5 или 10. Рассадка будет зигзагообразной.

Добавим, что сдавать ЕГЭ будут те, кто планирует поступать в вузы. Предполагается, что остальным выпускникам в аттестат о завершении среднего общего образования выставят среднеарифметические оценки за 10-11 классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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