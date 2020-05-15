Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в мае
Автоинспекторы ХМАО отметили, что с наступлением весенне-летнего периода интенсивность движения на дорогах региона значительно увеличивается: к основной массе автомобилистов добавляются и водители мототехники. К сожалению, в сводках происшествий появляется информация о ДТП упомянутой категории.
Например, только в мае 2020 года случилось семь автоаварий с участием мототранспорта: в них погиб один человек, и пять – получили травмы.
- Инспекторы ДПС напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции и обязательного использования защитной экипировки, - напомнили югорчанам в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU