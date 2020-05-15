2020-05-15T17:55:45+03:00
Общество

Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в мае

В регионе проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл»
Руслан Савинов
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Уже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в маеУже семь автоаварий с мотоциклистами Югры произошло в маеФото: pixabay.com
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Автоинспекторы ХМАО отметили, что с наступлением весенне-летнего периода интенсивность движения на дорогах региона значительно увеличивается: к основной массе автомобилистов добавляются и водители мототехники. К сожалению, в сводках происшествий появляется информация о ДТП упомянутой категории.

Например, только в мае 2020 года случилось семь автоаварий с участием мототранспорта: в них погиб один человек, и пять – получили травмы.

- Инспекторы ДПС напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, безопасной дистанции и обязательного использования защитной экипировки, - напомнили югорчанам в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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