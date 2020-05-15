Последний звонок в Сургуте 2020: будет ли проходить и когда состоится
Последний звонок в Сургуте состоится: как и традиционно 25 мая. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.
- Мероприятие состоится, но в онлайн-формате. Рассматриваются также формы проведения выпускного бала. В департаменте образования ждут идеи от выпускников и родителей, - пояснили сургутские власти.
Добавим, что официальные решения по поводу сроков ЕГЭ, условий зачисления в вузы еще не приняты.
- Минпросвещения РФ будет отталкиваться от рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора, - заявляют эксперты.
Также добавим пояснения властей относительно работы детских садов:
- Действует то же правило, что и раньше: при подготовке к расширению рабочих групп в детских садах персонал будет допущен в случае отрицательных анализов на коронавирус, - пояснила глава ХМАО Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU