15 Май 2020 2020-05-15T15:57:28+03:00

Последний звонок в Сургуте 2020: будет ли проходить и когда состоится Фото: pixabay.com

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Последний звонок в Сургуте состоится: как и традиционно 25 мая. Подробнее об этом стало известно от пресс-службы администрации города.

- Мероприятие состоится, но в онлайн-формате. Рассматриваются также формы проведения выпускного бала. В департаменте образования ждут идеи от выпускников и родителей, - пояснили сургутские власти.

Добавим, что официальные решения по поводу сроков ЕГЭ, условий зачисления в вузы еще не приняты.

- Минпросвещения РФ будет отталкиваться от рекомендаций Роспотребнадзора и Рособрнадзора, - заявляют эксперты.

Также добавим пояснения властей относительно работы детских садов:

- Действует то же правило, что и раньше: при подготовке к расширению рабочих групп в детских садах персонал будет допущен в случае отрицательных анализов на коронавирус, - пояснила глава ХМАО Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU