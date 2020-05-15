2020-05-15T15:18:53+03:00
Происшествия

Ребенок сломал нос в детском саду Нижневартовска

Виновных наказала прокуратура региона
Руслан Савинов
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Ребенок сломал нос в детском саду НижневартовскаРебенок сломал нос в детском саду НижневартовскаФото: pixabay.com
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Правоохранители Нижневартовска установили, что в результате халатности сотрудников одного из дошкольных учреждений города ребенок получил травмы.

- Шестилетний мальчик возвращался с прогулки, поскользнулся на лестнице в здании детского сада, упал и ударился носом о перила. Ребенок получил травму в виде закрытого перелома костей носа, - пояснили в пресс-службе прокуратуры

Заведующему детского сада внесено представление об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено и удовлетворено: два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по иску прокурора Нижневартовска суд с дошкольного учреждения в пользу ребенка взыскал компенсацию морального вреда. Сумма в 40 тысяч рублей выплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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