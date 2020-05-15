Стали известны сроки отключения горячего водоснабжения в Нижневартовске

15 Май 2020 2020-05-15T14:09:41+03:00

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Специалисты департамента ЖКХ Нижневартовска подвели итоги досрочно завершившегося отопительного сезона. Как отметили в пресс-службе администрации города, гидравлические испытания систем теплоснабжения начнутся 27 мая.

- Нетипичная для Нижневартовска теплая погода позволила завершить обогрев жилых домов 11 мая, на 16 дней раньше, чем годом ранее, - отметили специалисты.

- Отопительный сезон прошел без серьезных аварий. Незначительные инциденты не привели к прекращению подачи тепла в квартиры и на предприятия. 27 мая начнутся гидравлические испытания, отключение горячего водоснабжения запланировано не раньше июня. График и сроки отключения традиционно можно будет увидеть на портале главы города «Наш Нижневартовск», - заявил замглавы города Максим Коротаев.

Также стало известно, что «Городские электрические сети» в этом году они поменяют около трех км ветхих тепловых инженерных сетей, проведут модернизацию оборудования на восьми котельных.

Горводоканал тоже готовится к замене ветхих участков канализации и водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU